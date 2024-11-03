Четыре человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ в Белгородской области

Фото: 123RF/savmaster

Украинские силы подвергли обстрелу белгородский поселок Октябрьский. В результате ранения получили четыре мирных жителя, следует из публикации главы региона Вячеслава Гладкова в телеграм-канале.

"Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу №2. Четвертую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу", – уточняется в его публикации.

Кроме того, в семи квартирах повреждено остекление, окна выбило в пяти частных домах, обстрел задел кровли и фасады зданий.

Ранее украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Брянске, в результате чего один человек пострадал. Кроме того, на одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.

