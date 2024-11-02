Атака украинского дрона отражена в Нижегородской области

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Минувшей ночью российская система противовоздушной обороны успешно отразила атаку дрона ВСУ на Нижегородскую область. Об этом пишет News.ru со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

"Благодарю за работу всех специалистов, кто обеспечивает безопасность Нижегородской области", – отметил губернатор.

Прошедшей ночью еще два беспилотника самолетного типа были уничтожены над Брянской областью. В результате никто не пострадал, разрушений нет.

До этого обломки украинской ракеты повредили семь домов в Орловской области. Кроме того, сбито 15 БПЛА противника. Пострадавших в результате падения ракеты нет.

