Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 09:49

Происшествия

Атака украинского дрона отражена в Нижегородской области

Фото: 123RF/aapsky

Минувшей ночью российская система противовоздушной обороны успешно отразила атаку дрона ВСУ на Нижегородскую область. Об этом пишет News.ru со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

"Благодарю за работу всех специалистов, кто обеспечивает безопасность Нижегородской области", – отметил губернатор.

Прошедшей ночью еще два беспилотника самолетного типа были уничтожены над Брянской областью. В результате никто не пострадал, разрушений нет.

До этого обломки украинской ракеты повредили семь домов в Орловской области. Кроме того, сбито 15 БПЛА противника. Пострадавших в результате падения ракеты нет.

Более 30 беспилотников ВСУ сбили в небе над Курской областью за сутки

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика