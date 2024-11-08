Средства ПВО ликвидировали БПЛА над Саратовом

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили БПЛА над территорией Саратова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Часть обломков дрона упала в промышленной зоне Заводского района. На место уже прибыли все необходимые экстренные службы.

По предварительным данным, пострадавших при воздушной атаке нет.

В ночь на 7 ноября российские силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями.

В Воронежской области обошлось без пострадавших в результате ночных атак. Вражеские дроны были сбиты над тремя районами региона.