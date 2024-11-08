08 ноября, 04:21Происшествия
Средства ПВО ликвидировали БПЛА над Саратовом
Фото: Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили БПЛА над территорией Саратова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Часть обломков дрона упала в промышленной зоне Заводского района. На место уже прибыли все необходимые экстренные службы.
По предварительным данным, пострадавших при воздушной атаке нет.
В ночь на 7 ноября российские силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями.
В Воронежской области обошлось без пострадавших в результате ночных атак. Вражеские дроны были сбиты над тремя районами региона.
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