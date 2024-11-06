Два реактивных БПЛА уничтожены в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили два реактивных беспилотника самолетного типа над Брянским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Между тем Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за час сбили пять украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями. Три дрона перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области и два – над территорией Белгородской области.

Утром 6 ноября силы ПВО сбили беспилотник над Каспийском в Дагестане. Там работал оперативный штаб.

До этого российские средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА. Два дрона сбили над Курской областью, еще один – над Орловской.

Также ВСУ ранее при помощи беспилотника атаковали гражданский автомобиль в городе Приволье в ЛНР. В результате погибла супружеская пара.