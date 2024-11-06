06 ноября, 22:39Происшествия
Два реактивных БПЛА уничтожены в Брянской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили два реактивных беспилотника самолетного типа над Брянским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Между тем Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за час сбили пять украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями. Три дрона перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области и два – над территорией Белгородской области.
Утром 6 ноября силы ПВО сбили беспилотник над Каспийском в Дагестане. Там работал оперативный штаб.
До этого российские средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА. Два дрона сбили над Курской областью, еще один – над Орловской.
Также ВСУ ранее при помощи беспилотника атаковали гражданский автомобиль в городе Приволье в ЛНР. В результате погибла супружеская пара.
ВСУ атаковали жилой дом в Белгороде с помощью беспилотника