Аэропорт в Саратове работает штатно после атаки БПЛА на регион

Фото: РИА Новости/Роман Пятаков

Международный аэропорт Гагарин в Саратове работает в штатном режиме после атаки бесрлотников на регион, сообщает ТАСС.

Всего над Саратовской областью за ночь перехватили шесть БПЛА. На работу авиаузла это не повлияло.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что этой ночью регион подвергся атаке БПЛА. Вражеский дрон был уничтожен в небе над Саратовом, обломки аппарата упали в промзоне Заводского района. Пострадавших в результате атаки также не выявили.

Утром Минобороны сообщило, что всего за ночь над регионами РФ уничтожили 17 украинских беспилотников. По шесть БПЛА самолетного типа удалось перехватить на Воронежской и Саратовской областями, четыре дрона сбили над территорией Белгородской области и еще один – над Брянской областью.