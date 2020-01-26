Предупреждение о погодной опасности в Москве вновь продлили

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Основной причиной стала угроза образования гололедицы. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

"Погода в Москве потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения – до 21:00 26 января", – проинформировали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на такой же период времени продлено предупреждение и для Московской области. Окончание периода потенциально опасной погоды ожидается в 21:00 26 января.

Ранее предупреждение об опасной погоде в Москве уже продлевали. Об этом извещал Гидрометцентр России. Отмечалось, что предупреждение связано с сильным ветром и гололедицей.

При этом синоптики пообещали россиянам зимний февраль. Во второй месяц года ожидается приход заморозков.