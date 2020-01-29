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Общество

18:28

Москвичей предупредили о сильном тумане

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики предупредили жителей столицы о сильном тумане. Видимость составит от 300 до 800 метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Туман сохранится в городе до трех часов ночи. Из-за ухудшения видимости возможны затруднения движения на дорогах.

Автомобилистам рекомендовали снижать скорость и соблюдать дистанцию, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам следует прикреплять к одежде светоотражающие фликеры.

По словам и. о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, приход "настоящей зимы" в столичный регион в первых числах февраля пока не ожидается. Похолодание возможно, однако это предварительные данные.

Тем временем, высота снежного покрова в столице увеличилась до 8 сантиметров. С 30 января осадки вновь усилятся и прекратятся только в пятницу.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 04:00 пятницы, 31 января. В городе ожидаются небольшие осадки, температура воздуха будет от нуля до 2 градусов тепла.

Снег в столице будет идти до конца недели

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