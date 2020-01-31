Небольшие осадки и легкий мороз ожидают москвичей в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Небольшие осадки ожидают москвичей в предстоящие выходные. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В субботу в течение всего дня в городе будет около 0... -2 градусов, по области – от 0 до -5 градусов. В воскресенье в город придет небольшое потепление, днем воздух в городе может прогреться до +1 градуса, по области – до +3.

Синоптики отмечают, что практически на протяжении всех выходных в городе будут идти небольшие осадки. В субботу в городе ожидается кратковременный снег, а в воскресение возможен мокрый снег, переходящий в дождь.

Атмосферное давление будет пониженным, в воскресенье оно может упасть до 730 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть южный со скоростью 3–8 метров в секунду.

В пятницу в городе ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега. За минувший день в городе выпало около четырех миллиметров осадков. В дневное время температура воздуха в городе будет около 0 градусов, по области – от -2 до +2.

В Москве и области введен желтый уровень погодной опасности. Горожанам напомнили, что погода потенциально опасна, местами ожидается гололедица. Предупреждение действует до 22:00 31 января. Дороги столицы обработали противогололедным материалом.

По прогнозам синоптиков, настоящая зима придет в столичный регион в середине первой декады февраля. По предварительным прогнозам, вторая пятидневка следующего месяца обещает солнечную и морозную погоду.

Средняя температура за два зимних месяца в Москве составила 0,4 градуса выше нуля. Это самый теплый период в истории метеорологических наблюдений.

