Повышенный уровень погодной опасности продлили до воскресенья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен, сообщает Гидрометцентр России.

Местами ожидается гололедица. Предупреждение действует до 12:00 воскресенья, 2 февраля.

Начало февраля в столице обещали аномально теплое. В субботу в течение всего дня в Москве будет около 0... -2 градусов, по области – от 0 до -5 градусов. В воскресенье в город придет небольшое потепление, днем воздух в городе может прогреться до +1 градуса, по Подмосковью – до +3.

Почти на протяжении всех выходных будут идти небольшие осадки. В субботу прогнозируется кратковременный снег, а в воскресение – мокрый снег, переходящий в дождь.

Однако и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о возможном похолодании со среды, 5 февраля. По его словам, это может восприниматься как "настоящий морозище", хотя показатели будут выше нормы на 2–4 градуса. Столбики термометров окажутся в районе 5–9 градусов мороза, а дневные – в районе около 5 градусов мороза.

Однако этот январь в Москве станет самым теплым за последние 140 лет. Среднесуточная температура превышает норму более чем на 9 градусов.

Ниже нормы она не опускалась ни разу, а соответствовала ей лишь раз. Во все остальные дни показатели значительно превышали норму. Три раза за месяц они били рекорды – 16, 17 и 22 января.