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Москва 24

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Общество

13:13

Январь в Москве станет супертеплым

общество погода город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нынешний январь в Москве станет самым теплым за последние 140 лет. Среднесуточная температура уходящего месяца превышает норму более чем на 9 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, самый теплый январь фиксировался в 2007 году. Тогда средняя месячная температура составила минус 1,7 градуса. В январе 2020 года температура воздуха ни разу не опускалась ниже нормы и лишь один раз ей соответствовала.

Во все остальные дни среднесуточная температура значительно превышала норму. Три раза за месяц она достигала рекордных значений: 16, 17 и 22 января.

"В течение месяца под натиском теплого воздуха и дождя снежный покров не раз исчезал. И в конце месяца высота его в среднем достигла лишь 8-10 сантиметров", – уточняется в сообщении.

Ранее в Москве и Подмосковье был введен желтый уровень погодной опасности. Горожанам напомнили, что погода потенциально опасна, местами ожидается гололедица. Предупреждение действует до 22:00 31 января. Дороги столицы обработали противогололедным материалом.

Ожидается, что настоящая зима придет в столичный регион в середине первой декады февраля. По предварительным прогнозам, вторая пятидневка следующего месяца обещает солнечную и морозную погоду.

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