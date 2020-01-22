Два рекорда тепла установлено в Москве за несколько часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Два температурных рекорда установлено в Москве за несколько часов. Температура в столице превысила показатели 1898 и 1999 годов, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Она отметила, что "метеорологическая хитрость" состоит в том, что ночь у метеорологов считается с 21:00 прошедших суток до 09:00 текущих суток. Из-за этого возникает путаница с поздними рекордами.
"Например, вчера в 22:00 у нас температура составила 4,1 градуса тепла, то есть это, с метеорологической точки зрения, уже ночь среды, а для обычных людей – еще вторник", – пояснила она.
По ее словам, можно считать это рекордом вчерашних суток, 21 января. Предыдущий рекорд принадлежит 1898 году – тогда температура воздуха составила 3,8 градуса тепла.
Через несколько часов был установлен еще один рекорд, если считать начало нового дня с 21:00, как это принято у метеорологов. Около полуночи температура поднялась до отметки 4,3 градуса. Это выше рекорда 1999 года.
С начала января в Москве уже установлено два рекорда, а за весь декабрь – три.
И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что завтра и в ночь на 25 января выпадет около 2-4 сантиметров снега. Снежный покров растает к выходным из-за оттепели.
По прогнозам, до конца месяца дневная температура не опустится ниже нулевой отметки. Нынешняя зима в Москве претендует на звание самой теплой за всю историю метеонаблюдений.
Ранее врачи назвали теплую зиму опасной для иммунитета из-за повышенной влажности воздуха. В группу риска попадают люди с бронхиальной астмой, заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.
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