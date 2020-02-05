Погода в Москве достигнет "дна морозного колодца" в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москву пришло похолодание, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, даже пять градусов мороза, которые прогнозируются 5 февраля, считаются рекордом для зимы 2020 года.

"По сравнению с прошлыми зимами – немного, но синоптики утверждают, что до таких значений зимой 2020 года температура воздуха днем еще не опускалась", – заявил он. Синоптик также заверил, что еще стоит ожидать 20-градусных морозов.

"Действительно, надвигаются арктические холода. То, что мы видим сегодня, это только начало пути, только ягодки. Циклон обеспечит беспрепятственный доступ воздуха арктического происхождения, и с каждым днем минуса будут крепнуть", – добавил Тишковец.

По его прогнозам, 6 февраля ночью будет до -7... -12, днем – до -3... -8. "На самое дно морозного колодца мы опустимся в выходные", – отметил метеоролог. Он рассказал, что пик придется на ночь с субботы на воскресенье, когда по Москве будет -15 градусов, а по области – до -20 градусов.

Тишковец напомнил, что таких температур в этом сезоне еще не было, хотя это климатическая норма. "Зимняя" погода закончится уже в начале следующей недели, когда в Москву вернутся атлантические воздушные массы, которые принесут нулевые температуры и мокрый снег, переходящий в дождь.

Синоптик добавил, что в целом февраль будет на несколько градусов теплее нормы, но будет холоднее декабря и января. Таким образом, зима 2020 года окажется рекордно теплой.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы и ветра. Предупреждение из-за гололедицы будет действовать до 06:00 7 февраля, из-за порывистого ветра – с 09:00 до 21:00 6 февраля.

