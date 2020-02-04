В столичных домах увеличат отопление из-за похолодания

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В городской системе теплоснабжения увеличат температуру теплоносителя из-за похолодания, говорится в сообщении МОЭК в Twitter.

"В связи с похолоданием в ближайшее время до -13 градусов МОЭК повышает температуру теплоносителя. Так, при -1 градусе его плановое значение составит 87–89 градусов в магистральной теплосети (не в радиаторах отопления), при -5 градусах – 98–100 градусов, при -13 составляет 119–121 градус", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, к выходным температура воздуха может понизиться до минус 17 градусов. Кроме того, прогнозируется снегопад.

Ранее в столице было продлено предупреждение о погодной опасности. Желтый уровень объявили в Москве из-за порывистого ветра и гололеда. Он актуален до вечера 4 февраля. В связи с этим в ГИБДД порекомендовали автовладельцам соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров при движении.

В ЦОДД и вовсе призвали водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды. Там предупредили, что из-за скользких дорог может увеличиться количество аварий.

Научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что температура в Москве на этой неделе впервые за зиму приблизится к климатической норме. Это произойдет в четверг, 6 февраля. Похолодания же стоит ждать со среды, 5 февраля.

Кроме того, прогнозировалось резкое снижение атмосферного давления на неделе. Синоптики напомнили, что зимой нормальным считается давление от 747 до 749 миллиметров ртутного столба, однако вплоть до пятницы до этих значений не будет доставать порядка 10–20 единиц. В связи с этим специалисты дали советы, как как пережить падение атмосферного давления и нормализовать состояние.