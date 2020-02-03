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Общество

17:01

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Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за порывистого ветра и гололеда

Повышенный уровень погодной опасности продлили в Москве
общество город погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололеда. Предупреждение распространили сотрудники столичной Госавтоинспекции в Twitter-аккаунте.

Уточняется, что повышенный уровень опасности действует с 2 февраля до вечера 4 февраля.

"Стоит отметить, что сейчас в городе преобладает плюсовая температура, но в ближайшее время подморозит", – говорится в сообщении.

В связи с этим в ГИБДД порекомендовали автовладельцам соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров при движении.

Ранее в ЦОДД попросили водителей отказаться от личного транспорта из-за непогоды. В Москве до конца дня ожидаются осадки в виде снега. В вечерние часы прогнозировалось понижение температуры до минусовых значений, в связи с чем специалисты предупреждали, что на дорогах станет скользко.

Также синоптики сообщили, что к выходным ожидается похолодание до 17 градусов мороза. По словам метеорологов, похолодание пройдет на фоне ветреной погоды и будет сопровождаться снегом.

Москвичей предупредили о ветре и гололедице

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