Водителей просят отказаться от личного транспорта из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах из-за непогоды. Предупреждение опубликовано в Twitter ЦОДД.

"Сегодня в Москве до конца дня ожидается снег. Ближе к вечеру температура опустится до минусовых значений. Будет скользко, много мелких ДТП. Будьте аккуратны, соблюдайте скоростной режим", – говорится в сообщении.

Также водителей просят держать дистанцию, избегать резких торможений и перестроений. Во второй половине дня автомобилистам и вовсе рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах.

Ранее метеорологи предупредили, что в Москве 3 февраля ожидается мокрый снег и дождь. Специалисты объяснили это приближающимся к столице теплым фронтом.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура в Москве на этой неделе впервые за зиму приблизится к климатической норме. Это произойдет в четверг, 6 февраля. Похолодание же начнется со среды, 5 февраля.

Метеоролог предупреждал, что похолодание может восприниматься как "настоящий морозище", хотя показатели все еще будут выше нормы. Он заявил, что ночью они опустятся до 5–9 градусов мороза, днем будет около минус 5 градусов.

Однако зимние морозы продержатся только четыре дня, затем вновь придет оттепель. Температура начнет повышаться после 7 февраля, уточнил синоптик. Днем 7 и 8 февраля столбики термометров еще будут показывать отрицательные значения – 2–3 градуса ниже нуля.

В воскресенье, 9 февраля, станет еще теплее – от минус 4 до плюс 1 градуса. Вильфанд обратил внимание, что это только предварительный прогноз. Более точные данные Гидрометцентр представит позже.

