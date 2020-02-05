Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы и ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение из-за гололедицы будет действовать до 06:00 7 февраля, из-за порывистого ветра – с 09:00 до 21:00 6 февраля.

Температура воздуха в Москве 5 февраля впервые за всю зиму опустится до уровня минус 5 градусов. В области будет холоднее – до минус 7 градусов. К вечеру стоит ожидать дальнейшего снижения температуры.

Для нынешней среды также будет характерна переменная облачность. В течение дня возможен кратковременный снег, но только в первой половине дня – после обеда осадков не прогнозируют. Ветер в Москве будет достигать 4–9 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что пик похолодания в столице придется в выходные. По словам экспертов центра погоды "Фобос", в утренние часы температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов. В течение дня также будут наблюдаться показатели, превышающие климатическую норму.

В связи с пришедшими в Москву холодами коммунальные службы столицы провели подготовку дорог. Как заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, трассы и тротуары обработали противогололедными составами, а также скорректировали порядок уборки улиц.

Научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что полноценные зимние холода надолго в Москве не задержатся. С 7 февраля синоптик прогнозирует очередное потепление, хотя столбики термометров все еще будут показывать температуру ниже нуля. Однако уже в воскресенье, 9 февраля, станет теплее – от минус 4 до плюс 1 градуса.

