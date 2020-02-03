Дороги и тротуары обработают от гололеда в Москве из-за похолодания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве проведут противогололедную обработку дорог и тротуаров в связи с ожидаемым похолоданием. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Соответствующие мероприятия запланировано провести в ночь на 4 февраля.

"В связи с переходом температуры наружного воздуха к отрицательным значениям мы ожидаем в ночь до минус 6 градусов. Приняты соответствующие меры по изменению технологии уборки в таких условиях, и примерно в 23:00 повсеместно будет проведена обработка противогололедными материалами проезжей части и тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни столбики термометров продолжат падать. Ожидается, что к выходным температура может понизиться до минус 17 градусов, будет идти снег.

"В каждом конкретном случае будут применяться те или иные технологические решения для того, чтобы улично-дорожную сеть, все наши магистрали содержать в нормальном, работоспособном, безаварийном состоянии", – заключил Бирюков.

Ранее в столице было продлено предупреждение о погодной опасности. Желтый уровень объявили в Москве из-за порывистого ветра и гололеда. Он актуален до вечера 4 февраля. В связи с этим в ГИБДД порекомендовали автовладельцам соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров при движении.

В ЦОДД и вовсе призвали водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды. Там предупредили, что из-за скользких дорог может увеличиться количество аварий.

Научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что температура в Москве на этой неделе впервые за зиму приблизится к климатической норме. Это произойдет в четверг, 6 февраля. Похолодания же стоит ждать со среды, 5 февраля.

Кроме того, прогнозировалось резкое снижение атмосферного давления на неделе. Синоптики напомнили, что зимой нормальным считается давление от 747 до 749 миллиметров ртутного столба, однако вплоть до пятницы до этих значений не будет доставать порядка 10–20 единиц. В связи с этим специалисты дали советы, как как пережить падение атмосферного давления и нормализовать состояние.