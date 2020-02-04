Пик похолодания в Москве придется в выходные

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В течение недели температура в Москве будет опускаться, а пик похолодания придется в выходные, сообщает центр погоды "Фобос".

Отмечается, что к четвергу столбики термометров приблизятся к норме – ночью ожидается около -10 градусов, днем – не выше -5. Всю неделю будет идти снег.

"Пик арктического вторжения придется на выходные, когда под утро в столице ударят 15-градусные морозы, а днем – 7–9 градусов мороза, что на 3–4 градуса ниже положенного по климату", – подчеркнули синоптики.

Ранее в столице было продлено предупреждение о погодной опасности. Желтый уровень объявили в Москве из-за порывистого ветра и гололеда. Он актуален до вечера 4 февраля. В связи с этим в ГИБДД порекомендовали автовладельцам соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров при движении.

В ЦОДД и вовсе призвали водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды. Там предупредили, что из-за скользких дорог может увеличиться количество аварий.

Вильфанд ранее заявлял, что температура в Москве на этой неделе впервые за зиму приблизится к климатической норме. Кроме того, прогнозировалось резкое снижение атмосферного давления на неделе. Синоптики напомнили, что зимой нормальным считается давление от 747 до 749 миллиметров ртутного столба, однако вплоть до пятницы до этих значений не будет доставать порядка 10–20 единиц.

