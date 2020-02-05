Москвичам пообещали самый холодный день с начала зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура воздуха в Москве в среду, 5 февраля, впервые за всю зиму опустится до уровня минус 5 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.
Специалист заявила, что непосредственно в столице ожидается разброс от минус 3 до минус 5 градусов, а в столичном регионе будет холоднее – до минус 7. При этом, по словам Волосюк, к вечеру стоит ожидать дальнейшего снижения температуры.
"Так холодно нынешней зимой у нас еще не было", – заявила эксперт.
Для нынешней среды также будет характерна переменная облачность. В течение дня возможен кратковременный снег, но только в первой половине дня – после обеда осадков не прогнозируют.
Ветер в Москве будет достигать 4 – 9 метров в секунду. Атмосферное давление, в свою очередь, в среднем опустится немного ниже нормы, до 744 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что пик похолодания в столице придется на выходные. По словам экспертов центра погоды "Фобос" в утренние часы температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов. В течение дня также будут наблюдаться показатели, превышающие климатическую норму.
В связи с пришедшими в Москву холодами коммунальные службы столицы провели подготовку дорог. Как заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, трассы и тротуары обработали противогололедными составами, а также скорректировали порядок уборки улиц.
И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что полноценные зимние холода надолго в Москве не задержатся. С 7 февраля синоптик прогнозирует очередное потепление, хотя столбики термометров все еще будут показывать температуру ниже нуля. Однако уже в воскресенье, 9 февраля, станет теплее – от минус 4 до плюс 1 градуса.
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