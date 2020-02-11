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Похолодание придет в Москву в выходные

Синоптики рассказали, когда в столицу придет похолодание
общество погода

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Похолодание придет в Москву в выходные дни и установится ясная погода, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в выходные понизится. Ночные температуры будут отрицательными – в диапазоне минус два-минус семь градусов, дневные – тоже преимущественно отрицательные", – отметил метеоролог.

Вильфанд уточнил, что во время оттепели, которая будет в столице всю рабочую неделю, климатическая норма будет превышена на восемь-десять градусов.

По прогнозам, в субботу ночью ожидается -2... -7 градусов, днем – -3... +2 градуса. В воскресенье ночью – от -1 до -6, днем – -2... +3.

Жителей столицы предупредили об ухудшении погоды и порывистом ветре

Во вторник в Москве атмосферное давление достигнет 739 миллиметров ртутного столба. Это на 10 единиц ниже нормы. Причиной столь низкого давления станут атмосферные фронты глубокого атлантического циклона.

Из-за гололедицы в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Он действует до 3:00 среды, 12 февраля.

Ранее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС. В Центре организации дорожного движения призвали водителей к внимательности на дорогах.

Январь 2020 года оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. До этого наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.

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