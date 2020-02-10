Повышенный уровень погодной опасности продлили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе до 3:00 среды, 12 февраля, из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам, в понедельник, 10 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность и до 6 градусов мороза.

В Центре организации дорожного движения призвали водителей к внимательности на дорогах из-за порывистого ветра и гололедицы.

Ранее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС.

По подсчетам специалистов, январь 2020 года оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. Ранее наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.