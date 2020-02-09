Москвичей призвали к осторожности из-за порывистого ветра

В столице ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду

Москвичам рассказали о резком усилении ветра. Экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС в своем Twitter-аккаунте.

"В ближайшие 1–3 часа 9 февраля и до утра 10 февраля на территории Москвы ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах.

В связи с этим жителям столицы порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Владельцев автомобилей попросили не парковать транспорт под деревьями и вблизи слабо укрепленных конструкций.

Водителей призвали к осторожности при движении на дорогах. В частности, им посоветовали снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Помимо этого им рекомендовали воздержаться от резких маневров, таких как перестроения и обгоны.

В воскресенье в Москве прогнозировали переменную облачность и гололедицу. Максимальная температура воздуха в выходной составила минус 3 градуса, по области – от минус 1 до минус 6 градусов.

На предстоящей же недели синоптики пообещали аномальное тепло. Ожидается пасмурная погода со смешанными осадками, а температура будет около нуля градусов.