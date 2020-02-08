Желтый уровень погодной опасности продлен в столице до 10 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности в столице и Московской области продлили до полудня понедельника, 10 февраля, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения – до 12:00 10 февраля", – говорится в сообщении.

Как ожидается, предстоящие выходные станут наиболее холодными с момента начала зимы в России. По словам синоптиков, очередной климатический скачок связан с влиянием холодного воздуха северо-западных и северных ветров.

Днем в субботу станет теплее – столбик термометра поднимется до минус 5 – минус 7 градусов, по области – до минус 10. Что касается перехода в ночь на воскресенье, то метеорологи обещают повторное усиление мороза, местами в столице будет до минус 19 градусов.

Синоптики прогнозируют, что тенденция к потеплению наметится во второй половине дня 9 февраля. Для предстоящей недели будет характерна оттепельная погода, однако предстоит быть внимательнее – в Москве ожидается сильный ветер до 7-12 метров в секунду.

Завершившийся январь, как подсчитали синоптики, оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. Ранее наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.