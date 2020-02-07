Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

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МЧС предупредило жителей столичного региона об усилении ветра, порывы которого могут возрасти до 17 метров в секунду. Ожидаются слабая метель и гололедица на дорогах.

Сильный ветер прогнозируется на протяжении всего дня до девяти часов вечера. Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Также не стоит парковать машины возле деревьев.

При езде рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать резких перестроений и обгонов.

Накануне из-за гололедицы и сильного ветра в Москве продлили повышенный уровень погодной опасности. Москвичей призвали отказаться от поездок на личном авто и пересесть на общественный транспорт. В ЦОДД прогнозировали увеличение аварий на дорогах.

По прогнозам, к утру субботы температура воздуха в городе может опуститься до -15 градусов. Днем столбики термометров будут держаться на отметке -4... -6 градусов. Ветер ожидается переменный, слабый.

В воскресенье в город постепенно начнет возвращаться тепло. В утреннее время в городе ожидается около -8 градусов, днем столбики термометров будут показывать -1... +1 градус. Ветер будет дуть западный, умеренный.

При этом солнце задержится в столице как минимум на три дня. В начале следующей недели в городе установится околонулевая температура.

Ночь на пятницу стала самой холодной в столице с начала нынешней зимы. На метеостанции ВДНХ в 04:00 7 февраля было зафиксировано 9,4 градуса мороза. До этого самый низкий показатель температуры этой зимы был зафиксирован в ночь с 5 на 6 февраля – 7,8 градуса мороза.