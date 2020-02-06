Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:46

В столице продлили повышенный уровень погодной опасности

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе из-за гололедицы и порывистого ветра до утра субботы, 8 февраля, сообщает Гидрометцентр России.

Период предупреждения из-за гололедицы – до 5:00 8 февраля, из-за порывистого ветра – до 21:00 7 февраля.

Из-за снегопада москвичей призвали отказаться от поездок на личном авто и пересесть на общественный транспорт. В ЦОДД прогнозируют увеличение аварий на дорогах.

Температура воздуха в ночь с 5 на 6 февраля опускалась до -7,8 градуса. Таким образом, прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала нынешней зимы.

Предыдущий минимум был зафиксирован 24 января – минус 6,8 градуса.

"Утро": до -5 градусов ожидается в столице в четверг

По прогнозам, температура воздуха в Москве к выходным опустится до -17 градусов. Однако уже в начале следующей недели в город вернется аномальное тепло.

Климатическая норма будет превышена на 10 градусов. Установится погода, свойственная скорее позднему октябрю. В понедельник днем столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов, во вторник – от -1 до +4.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика