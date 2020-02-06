В столице продлили повышенный уровень погодной опасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе из-за гололедицы и порывистого ветра до утра субботы, 8 февраля, сообщает Гидрометцентр России.

Период предупреждения из-за гололедицы – до 5:00 8 февраля, из-за порывистого ветра – до 21:00 7 февраля.

Из-за снегопада москвичей призвали отказаться от поездок на личном авто и пересесть на общественный транспорт. В ЦОДД прогнозируют увеличение аварий на дорогах.

Температура воздуха в ночь с 5 на 6 февраля опускалась до -7,8 градуса. Таким образом, прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала нынешней зимы.

Предыдущий минимум был зафиксирован 24 января – минус 6,8 градуса.

"Утро": до -5 градусов ожидается в столице в четверг

По прогнозам, температура воздуха в Москве к выходным опустится до -17 градусов. Однако уже в начале следующей недели в город вернется аномальное тепло.

Климатическая норма будет превышена на 10 градусов. Установится погода, свойственная скорее позднему октябрю. В понедельник днем столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов, во вторник – от -1 до +4.