Резкие колебания погоды повышают риск эпидемии гриппа

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Резкие колебания погоды повышают риск возникновения эпидемии гриппа. К такому выводу пришли китайские и американские ученые, сообщает журнал Environmental Research Letters.

Исследователи проанализировали данные по четырем странам (США, Китаю, Италии и Франции). Оказалось, что сезонные эпидемии гриппа в этих странах усиливались при резких колебаниях погоды. Дело в том, что быстрые изменения погоды ослабляют иммунную систему человека, делая ее более восприимчивой к вирусам.

Погодные колебания являются последствием глобального потепления. По мнению ученых, в будущем эпидемии гриппа и смертность от этого заболевания в наиболее густонаселенных регионах будут только увеличиваться.

"Осенняя резкая изменчивость погоды на фоне общего потепления климата может служить предиктором распространения гриппа в следующем сезоне и хорошей оценкой факторов риска заболеваемости", – заключили специалисты.

Ранее руководитель Главной геофизической обсерватории Росгидромета Владимир Катцов рассказал, что ученые не подвергают сомнению факт глобального потепления. Это подтверждается многолетними наблюдениями за погодой по всему миру.

