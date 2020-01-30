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Общество

15:12

Эксперт оценил угрозу виноделию от глобального потепления

наука общество

Фото: depositphotos/dasha11

Виноделию не угрожает вымирание из-за глобального потепления, если температура будет повышаться, севернее будут появляться места, где виноград будет расти лучше, чем до этого, рассказал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, комментируя исследование Колумбийского университета.

"Вместе с климатическими изменениями будет перемещаться не только виноград, но и сады, будут меняться выращиваемые культуры, тип земледелия. Сорта пшеницы, кукурузы, подсолнечника. Все сельское хозяйство будет транформироваться в соответствии с климатическими изменениями. У нас земли хватит на все" – сказал Попович в беседе с ИА "НСН".

В исследовании Колумбийского университета говорится, что если температура поднимется на два градуса Цельсия, то число пригодных для выращивания винограда сократится на 56%, а при потеплении на четыре градуса – на 85%.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, согласно которому стимулируется развитие виноградарства и виноделия в России. Согласно закону, будут сформулированы основные понятия, которые установят особые требования к сырью и материалам. Кроме того, с его помощью будет организована поддержка отечественных производителей, также это поможет защитить потребителей от подделок.

Помимо этого, закон предусматривает создание центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон. Такие ведомства будут проводить органолептическую оценку вина.

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