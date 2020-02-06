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Общество

08:26

Ночь на 6 февраля стала самой холодной с начала зимы

общество погода город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в ночь с 5 на 6 февраля опускалась до минус 7,8 градуса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала нынешней зимы. Предыдущий минимум был зафиксирован 24 января (минус 6,8 градуса)", – заявил один из экспертов.

Данные метеобюро основаны на показаниях станции, расположенной на ВДНХ. По прогнозам синоптиков, днем 6 февраля погода смягчится. Ожидается от минус 2 до минус 4 градусов мороза, а также местами осадки. Ветер будет достаточно сильным – до 15 метров в секунду.

Ранее самым морозным был этот день в 1929 году. Метеорологи тогда зафиксировали в Москве минус 38,2 градуса.

Синоптики объявили, что в первые выходные февраля 2020 года наступит пик похолодания. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в ночь с субботы на воскресенье можно ожидать до минус 15 градусов в Москве и до минус 20 – в области.

При этом морозная погода в городе не задержится, и уже на следующей неделе наступит очередное потепление. Речь идет о средней температуре в районе минус 4 градусов.

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