Москвичам пообещали солнечные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в пятницу выглянет солнце, сообщил научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во второй половине недели, начиная с пятницы, будет область повышенного давления, и часто солнышко будет просматриваться", – приводит его слова ТАСС.

По данным Гидрометцентра, солнце задержится в столице как минимум на три дня.

В ближайшие дни температура воздуха продолжит понижаться. Ожидается, что к выходным температура может понизиться до минус 17 градусов, будет идти снег.

Ранее в столице было продлено предупреждение о погодной опасности. Желтый уровень объявили в Москве из-за порывистого ветра и гололеда. Он актуален до вечера 4 февраля. В связи с этим в ГИБДД порекомендовали автовладельцам соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров при движении.

В ЦОДД и вовсе призвали водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды. Там предупредили, что из-за скользких дорог может увеличиться количество аварий.

Вильфанд ранее заявлял, что температура в Москве на этой неделе впервые за зиму приблизится к климатической норме. Это произойдет в четверг, 6 февраля. Похолодания же стоит ждать со среды, 5 февраля.

Кроме того, прогнозировалось резкое снижение атмосферного давления на неделе. Синоптики напомнили, что зимой нормальным считается давление от 747 до 749 миллиметров ртутного столба, однако вплоть до пятницы до этих значений не будет доставать порядка 10–20 единиц. В связи с этим специалисты дали советы, как как пережить падение атмосферного давления и нормализовать состояние.