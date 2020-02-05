Синоптики рассказали, когда в столицу придет оттепель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице морозная погода не задержится надолго, оттепель ожидается уже на следующей неделе, сообщает центр погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе будет понижаться в течение недели. При этом из-за сильного северного ветра будет казаться, что на улице холоднее.

Как сообщается, в четверг столица попадет под влияние небольшого, но активного циклона.

"В столице поднимется ветер, пойдет снег и заметут метели. По расчетам, мегаполис может получить порядка 3–5 миллиметров осадков. Температура при этом повысится лишь до минус 4, в Подмосковье – до минус 7. Осадки будут идти в твердой фазе и обеспечат прирост высоты снежного покрова на 3–5 сантиметров", – говорится в сообщении.

Синоптики ожидают, что в пятницу снегопады уменьшатся, а морозы усилятся: к утру в городе похолодает до минус 10.

"Тем самым температурный режим впервые за эту зиму вернется в рамки климатической нормы. Выходные порадуют москвичей по-настоящему зимней породой", – говорится в сообщении.

Прогнозируется, что в субботу снег прекратится, а ветер стихнет. Ночью температура воздуха составит минус 15 градусов, по области – до минус 18. Днем в городе ожидается 9 градусов мороза.

"А новая неделя вернет нам оттепели. Так что блицкриг зимы окажется недолгим", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пик похолодания в столице придется в выходные. По словам экспертов центра погоды "Фобос", в утренние часы температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов. В течение дня также будут наблюдаться показатели, превышающие климатическую норму.

В связи с пришедшими в Москву холодами коммунальные службы столицы провели подготовку дорог. Как заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, трассы и тротуары обработали противогололедными составами, а также скорректировали порядок уборки улиц.

Научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что полноценные зимние холода надолго в Москве не задержатся. С 7 февраля синоптик прогнозирует очередное потепление, хотя столбики термометров все еще будут показывать температуру ниже нуля. Однако уже в воскресенье, 9 февраля, станет теплее – от минус 4 до плюс 1 градуса.

