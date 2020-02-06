Снег и метель пришли в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снег и метель пришли в столицу в четверг, 6 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, погоду будет определять влияние и прохождение теплого атмосферного фронта, связанного с северо-атлантическим циклоном.

Столбики термометров покажут -1... -3 градусов, по области – от 0 до -5. Порывистый ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба.

Температура воздуха в ночь с 5 на 6 февраля опускалась до минус 7,8 градуса. Таким образом, прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала нынешней зимы. Предыдущий минимум был зафиксирован 24 января (минус 6,8 градуса). Ранее самым морозным был этот день в 1929 году. Метеорологи тогда зафиксировали в Москве минус 38,2 градуса.

Синоптики объявили, что в первые выходные февраля 2020 года наступит пик похолодания. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в ночь с субботы на воскресенье можно ожидать до минус 15 градусов в Москве и до минус 20 – в области.

При этом морозная погода в городе не задержится, и уже на следующей неделе наступит очередное потепление. Речь идет о средней температуре в районе минус 4 градусов.