Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Cнегопад и сильный ветер. Вечерний час пик ожидается напряженным (много ДТП, гололед и вот это все). Будьте осторожны", – написали в твиттер-аккаунте учреждения.

В четверг, 6 февраля, Москву накрыл сильный снегопад. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, днем температура воздуха будет на уровне минус 1 – минус 3 градусов. Эксперт объяснил, что на погодные изменения влияет прохождение над Москвой теплого атмосферного фронта.

Также жителей столицы предупредили, что за минувшую ночь резко снизилось атмосферное давление – к 10:00 показатели достигли 734,6 миллиметра ртутного столба.

Синоптики добавили, что колебания давления могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей, детей и людей преклонного возраста.

До 11 градусов мороза ожидается в столице в субботу

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. По данным метеостанции, установленной на ВДНХ, столбики термометров опустились до минус 7,8 градуса. Для текущего сезона это стало температурным рекордом, однако еще большее похолодание прогнозируют на выходные. По предварительной информации, в ночь с субботы на воскресенье можно ожидать до минус 15 градусов мороза.

Ранее в Москве установили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о сложных климатических условиях будет действовать до 06:00 пятницы, 7 февраля. В качестве потенциальных угроз метеорологи указали сильный ветер и гололедицу.

