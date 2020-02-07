Минувшая ночь стала самой холодной в столице с начала зимы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на пятницу стала самой холодной в столице с начала нынешней зимы, сообщает Гидрометцентр России.

Как отмечается, на метеостанции ВДНХ в 4:00 7 февраля было зафиксировано 9,4 градуса мороза.

До этого самый низкий показатель температуры этой зимы был зафиксирован в ночь с 5 на 6 февраля – 7,8 градуса мороза.

За 70-летнюю историю метеонаблюдений самым холодным 7 февраля было в 1956 года, когда в столице температура составила минус 31,4 градуса.

Ранее москвичей предупредили о метели и снежных заносах. Специалисты отмечали, что порывы ветра в столице могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах возможно образование гололедицы. В связи с ухудшением погодных условий видимость сократится до 500–1000 метров.

Также сообщалось о том, что из-за гололедицы и сильного ветра в Москве продлили повышенный уровень погодной опасности. Из-за снегопада москвичей призвали отказаться от поездок на личном авто и пересесть на общественный транспорт. В ЦОДД прогнозировали увеличение аварий на дорогах.