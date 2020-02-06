Москвичей предупредили о метели и снежных заносах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спасатели предупредили жителей Москвы и Подмосковья о метели, сильном ветре и снежных заносах в течение дня. Об этом говорится на сайте областного главка МЧС.

"В ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 6 февраля в Москве и Московской области ожидается снег, метель, ветер", – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы. В связи с ухудшением погодных условий видимость сократится до 500–1000 метров.

В ведомстве рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Из-за снегопада водителей призвали отказаться от поездок на личном авто и пересесть на общественный транспорт. В ЦОДД прогнозируют увеличение аварий на дорогах.

В столице продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра. Предупреждение действует до 05:00 8 февраля. В усиленным режиме работают коммунальные службы. Дороги столицы обрабатывают противогололедным материалом.

Температура воздуха в ночь с 5 на 6 февраля опускалась до -7,8 градуса. Таким образом, прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала нынешней зимы. Предыдущий минимум был зафиксирован 24 января – минус 6,8 градуса.

В выходные температура воздуха в городе может опуститься до -17 градусов. Однако уже в начале следующей недели в город вернется аномальное тепло. Климатическая норма будет превышена на 10 градусов: в понедельник днем столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов, во вторник – от -1 до +4 градусов.