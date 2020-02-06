Синоптики предупредили россиян о "погодных качелях"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики рассказали о том, что в феврале сохранятся температурные скачки. "Погодные качели" будут наблюдаться по всей территории страны.
По прогнозам синоптиков, основные погодные перипетии обрушатся на юг России, куда быстро перемещается циклон из Франции. Он уже вызвал сильные осадки в Крыму – в связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, передает "Российская газета".
В Ростовской, Волгоградской областях прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы столбики термометров опустятся там до минус 12 градусов. В Краснодарском крае, Сочи и Ингушетии дневные температуры установятся в районе 5 градусов со знаком плюс, ночью ожидаются заморозки до 8 градусов.
В столичном регионе погоду будет определять антициклон, который принесет с собой арктический воздух с Баренцева моря.
Так, в Москве и области в пятницу, 7 февраля, температурный фон установится в районе 7–12 градусов, в ночные часы похолодает до 15 градусов. В выходные температуры опустятся еще ниже – до минус 18 градусов.
При этом синоптики рассказали, что к столице движется очередной атмосферный фронт атлантического циклона, а потому в воскресенье днем в столице снова установится плюсовая температура и пройдет небольшой снег.
Ранее москвичей предупредили о метели и снежных заносах. Специалисты отмечали, что порывы ветра в столице могут достигать до 17 метров в секунду. На дорогах возможно образование гололедицы. В связи с ухудшением погодных условий видимость сократится до 500–1000 метров.
Также сообщалось о том, что из-за гололедицы и сильного ветра в Москве продлили повышенный уровень погодной опасности. Из-за снегопада москвичей призвали отказаться от поездок на личном авто и пересесть на общественный транспорт. В ЦОДД прогнозировали увеличение аварий на дорогах.
Отмечалось, что ночь на 6 февраля стала самой холодной с начала зимы – тогда температура опустилась до 7,8 градуса со знаком минус.
Синоптики пообещали -15 градусов к выходным
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