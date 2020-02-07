Москвичей призвали к осторожности на дорогах из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Центр организации дорожного движения призвал столичных водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах в связи с гололедицей и метелью в городе.

"При ветре 12–17 метров в секунду раскачиваются стволы деревьев и рекламные щиты. В столице так будет весь день (примерно до 21:00). Плюс гололедица и метель, и в итоге – идеальные условия для ДТП", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter-аккаунте.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что в ближайшие выходные в столичном регионе ожидаются заморозки. Отмечалось, что предстоящая суббота может стать самым холодным днем этой зимы.

"В ночь на субботу в Москве температура может в центре понизиться до -11… -13 градусов, на окраинах – до -16 градусов. В Подмосковье, особенно в пониженных местах рельефа, ожидается от -16 до -18 градусов", – сообщила метеоролог.

В воскресенье же в столице потеплеет. Столбики термометров покажут от минус 5 до минус 7 градусов ночью и до минус 3 в дневные часы. Тенденция на потепление продолжится и в начале следующей семидневки.

Ранее сообщалось о том, что самые сильные с начала зимы морозы ожидают москвичей в конце этой недели.

Известно, что ночь на пятницу уже стала самой холодной в столице с начала нынешней зимы. На метеостанции ВДНХ в 04:00 7 февраля было зафиксировано 9,4 градуса мороза.

При этом отмечается, что в Москве установятся солнечные выходные. По данным Гидрометцентра, солнце задержится в столице как минимум на три дня.