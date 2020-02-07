Самые сильные с начала зимы морозы ожидают москвичей в выходные

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Погода в столице в предстоящие выходные будет солнечной и морозной. Об этом говорится на сайте центра погоды "Фобос".

Синоптики отмечают, что к утру субботы температура воздуха в городе может опуститься до -15 градусов. Днем столбики термометров будут держаться на отметке -4... -6 градусов. Ветер ожидается переменный, слабый.

В воскресенье в город постепенно начнет возвращаться тепло. В утреннее время в городе ожидается около -8 градусов, днем столбики термометров будут показывать -1... +1 градус. Ветер будет дуть западный, умеренный. В начале следующей неделе в городе установится околонулевая температура.

При этом москвичам пообещали солнечные выходные. По данным Гидрометцентра, солнце задержится в столице как минимум на три дня.

Тем временем ночь на пятницу стала самой холодной в столице с начала нынешней зимы. На метеостанции ВДНХ в 04:00 7 февраля было зафиксировано 9,4 градуса мороза.

До этого самый низкий показатель температуры этой зимы был зафиксирован в ночь с 5 на 6 февраля – 7,8 градуса мороза. За 70-летнюю историю метеонаблюдений самым холодным 7 февраля было в 1956 году, когда в столице температура составила минус 31,4 градуса.

Из-за гололедицы и сильного ветра в Москве продлили повышенный уровень погодной опасности. Москвичей призвали отказаться от поездок на личном авто и пересесть на общественный транспорт.

В ЦОДД прогнозировали увеличение аварий на дорогах. В усиленном режиме работают коммунальные службы. Дороги столицы обрабатывают противогололедным материалом.

