Аномальное тепло вернется в Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аномально теплая погода порадует Москву на следующей неделе. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ожидается пасмурная погода со смешанными осадками, а температура будет около нуля градусов.

"В понедельник будет облачно, днем даже выглянет солнце, осадки маловероятны. Температура ночью составит -1… -3 в Москве, -1... -6 – по области. А днем уже слабый плюс: 0… 2 – в столице и по области – -2… 3", – сказал Тишковец, передает РИА Новости.

Однако, по словам метеоролога, прогнозируется достаточно плотный юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, который усилится до 15 метров в секунду.

Тишковец отметил, что со вторника и до воскресенья будет однотипная погода: пасмурно, небольшие осадки в смешанной фазе и околонулевые температуры.

"Это, конечно, аномально тепло будет, температура будет выше нормы минимум на пять градусов", – сказал метеоролог, добавив, что с такой погодой снежный покров будет уменьшаться.

По подсчетам специалистов, январь 2020 года оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. Ранее наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.