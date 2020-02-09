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Общество

07:57

Переменная облачность и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье

общество погода

Фото: depositphotos/Наталья Гарнелис

Переменная облачность и гололедица ожидают жителей Московского региона в воскресенье, 9 февраля. Как сообщает портал "Метеоновости", осадков не ожидается.

"Предстоящим днем, несмотря на атмосферные фронты (теплого фронта), которые будут пересекать Московский регион, каких-либо существенных осадков они не принесут, и это благодаря антициклональному гребню, который уже вторые сутки держит Московию под своей опекой", – рассказали синоптики.

Уточняется, что в воскресенье морозы ослабеют и максимальная температура воздуха составит -3 градуса, по области – от -1 до -6 градусов. Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление и кислородный режим в городе находятся на благоприятном уровне, а влажность воздуха будет очень высокой. Для большинства метеозависимых и не реагирующих на изменения погодных условий людей это комфортные условия. Из-за влажно-прохладных условий обозрения могут возникнуть у людей с заболеваниями органов дыхания или суставов.

Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе москвичей ждет пасмурная и ветреная погода, а столбики термометров поднимутся до 2 градусов тепла, что превысит температурную норму на 8–9 градусов. Также метеорологи добавили, что в некоторых районах пройдут небольшие осадки в виде снега.

По подсчетам специалистов, завершившийся январь оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. Ранее наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.

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