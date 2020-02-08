Пасмурная и ветреная погода ждет москвичей на предстоящей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стало известно о погоде на предстоящую неделю. Синоптики рассказали, что в столице будет пасмурно и ветрено, сообщает центр погоды "Фобос".

Ожидается, что новая неделя принесет с собой потепление – столбики термометров поднимутся до 2 градусов со знаком плюс, что превысит температурную норму на 8–9 градусов.

"По нашим расчетам, по ночам в Москве будет от 0 до минус 3 градусов, в дневные часы температура повысится до 2 градусов тепла", – говорится в сообщении.

Также метеорологи добавили, что в некоторых районах пройдут небольшие осадки в виде снега.

Ранее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности до 10 февраля из-за гололедицы. Также сообщалось, что эти выходные станут наиболее холодными с момента начала зимы в России. В ночь на воскресенье синоптики обещают усиление мороза до минус 19 градусов.

По подсчетам специалистов, завершившийся январь оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. Ранее наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.