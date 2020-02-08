Ночь на субботу в столице стала самой холодной с начала зимы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщает Гидрометцентр России.

Как уточняется, к 7:00 температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила минус 14 градусов.

До этого самый низкий зимний температурный показатель был зафиксирован в ночь с 6 на 7 февраля. Тогда в городе было 9,4 градусов мороза.

В субботу в столице и Московской области ожидается переменная облачность и до 10 градусов мороза, говорится на портале "Метеоновости".

Как отмечается, в субботу столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона.



"При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве от 7 до 5 градусов мороза, по области – от минус 10 до минус 5 градусов. Ветер северо-западный, северный 3–8 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба.

Как ожидается, предстоящие выходные станут наиболее холодными с момента начала зимы в России. По словам синоптиков, очередной климатический скачок связан с влиянием холодного воздуха северо-западных и северных ветров.

Днем в субботу станет теплее – столбик термометра поднимется до минус 5 – минус 7 градусов, по области – до минус 10. Что касается перехода в ночь на воскресенье, то метеорологи обещают повторное усиление мороза, местами в столице будет до минус 19 градусов.

Синоптики прогнозируют, что тенденция к потеплению наметится во второй половине дня 9 февраля. Для предстоящей недели будет характерна оттепельная погода, однако предстоит быть внимательнее – в Москве ожидается сильный ветер до 7-12 метров в секунду.

Ранее в столичном регионе продлили повышенный уровень погодной опасности. Это в первую очередь связано с риском гололедицы, которая вероятна из-за похолодания в Москве. Предупреждение будет действовать до 12:00 понедельника, 9 февраля.

Завершившийся январь, как подсчитали синоптики, оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. Ранее наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.