Повышенный уровень погодной опасности продлили в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе продлили повышенный уровень погодной опасности. Предупреждение связано с гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения – до 12:00 9 февраля", – говорится в сообщении.

Ранее москвичей предупреждали о сильном ветре. В МЧС сообщали, что его порывы местами могут достигать 17 метров в секунду. Ожидались слабая метель и гололедица на дорогах.

В связи с этим в ЦОДД рекомендовали водителям быть внимательнее на дорогах. В частности, соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении. Также специалисты просили не парковать машины вблизи ненадежных конструкций. Пешеходов призывали обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

Самые сильные с начала зимы морозы прогнозируются в конце этой недели. Ночь на пятницу уже стала самой холодной в столице с начала нынешней зимы – столбики термометров опустились до 9,4 градуса мороза.

При этом отмечается, что в Москве установятся солнечные выходные. По данным Гидрометцентра, солнце задержится в столице как минимум на три дня.

Несмотря на это, синоптики заявляли, что в феврале сохранятся температурные скачки. Отмечалось, что "погодные качели" будут наблюдаться по всей территории страны.