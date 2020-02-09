Столичных водителей призвали к внимательности из-за ветра и гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве водителей призвали к внимательности на дорогах из-за порывистого ветра и гололедицы. Об этом проинформировали в Twitter-аккаунте ГКУ "Центр организации дорожного движения".

"Зима решила наверстать упущенное. И до утра будет дуть ветер порывами до 17 метров в секунду плюс гололедица. Будьте предельно внимательны и аккуратны на дороге", – говорится в сообщении.

Ранее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС. В ведомстве отмечали, что в Москве усилится ветер и станет сколько на дорогах.

В связи с этим пешеходам рекомендовали избегать нахождения вблизи шатких конструкций. Автомобилистов призывали к соблюдению скорости и дистанции при движении.