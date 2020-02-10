Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве ко вторнику атмосферное давление достигнет 739 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже нормы, говорится на портале "Метеоновости".

"Февраль, хоть на день, но покажет свой ветреный и снежный характер. К вечеру 10 февраля синоптическая ситуация станет меняться, первым признаком того станет усиление ветра. Порывы могут достигать 13–18 метров в секунду. И атмосферное давление начнет понижаться, к 11 февраля оно достигнет 739 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже нормального", – говорится в сообщении.

Как уточняется, причиной столь низкого давления станут атмосферные фронты глубокого атлантического циклона.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на вторник в Москве начнется метель.

"За сутки в городе может выпасть 2–5 сантиметра снега. Днем при температуре воздуха ноль – плюс 2 градуса создадутся условия для образования сосулек. В течение недели столичный регион будет находиться в зоне влияния это атмосферного вихря, и редкий день обойдется без осадков", – говорится в сообщении.

В столичном регионе из-за гололедицы продлили желтый уровень погодной опасности. Он действует до 3:00 среды, 12 февраля.

Ранее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС. В Центре организации дорожного движения призвали водителей к внимательности на дорогах.

По подсчетам специалистов, январь 2020 года оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. Ранее наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.

