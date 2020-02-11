Повышенный уровень погодной опасности продлили в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности в Москве и области продлен из-за гололедицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.
"Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения – до 22:00 12 февраля", – говорится в сообщении.
В городе также прогнозируется аномально низкое атмосферное давление: оно достигнет 739 миллиметров ртутного столба. Такие показатели считаются ниже нормы на 10 единиц.
В ГИБДД обещают принять все необходимые меры по оказанию помощи дорожно-эксплуатационным службам, а также проконтролировать состояние дорожного покрытия.
Сотрудники ЦОДД столичным водителям рекомендовали отказаться от личного транспорта в вечерний час пик. По словам специалистов, дорожная ситуация во вторник будет осложнена еще и тем, что на улицы Москвы выйдет снегоуборочная техника.
На этой неделе температура будет прогреваться до показателей в районе 0 градусов. Со вторника по воскресенье погода будет оставаться однотипной: пасмурно и небольшие осадки в смешанной фазе.
По прогнозам синоптиков, во время оттепели климатическая норма будет превышена на восемь-десять градусов. Похолодание придет в выходные дни. Установится ясная погода.
Метеорологи отмечают, что в субботу ночью ожидается -2... -7 градусов, днем – от -3 до +2 градусов. В воскресенье погода существенно не поменяется: ночью – от -1 до -6, днем – от -2 до +3.
Тем временем январь 2020 года оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. До этого наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.
"Утро": в Москве продлили повышенный уровень погодной опасности
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