Повышенный уровень погодной опасности продлили в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности в Москве и области продлен из-за гололедицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения – до 22:00 12 февраля", – говорится в сообщении.

В городе также прогнозируется аномально низкое атмосферное давление: оно достигнет 739 миллиметров ртутного столба. Такие показатели считаются ниже нормы на 10 единиц.

В ГИБДД обещают принять все необходимые меры по оказанию помощи дорожно-эксплуатационным службам, а также проконтролировать состояние дорожного покрытия.

Сотрудники ЦОДД столичным водителям рекомендовали отказаться от личного транспорта в вечерний час пик. По словам специалистов, дорожная ситуация во вторник будет осложнена еще и тем, что на улицы Москвы выйдет снегоуборочная техника.

На этой неделе температура будет прогреваться до показателей в районе 0 градусов. Со вторника по воскресенье погода будет оставаться однотипной: пасмурно и небольшие осадки в смешанной фазе.

По прогнозам синоптиков, во время оттепели климатическая норма будет превышена на восемь-десять градусов. Похолодание придет в выходные дни. Установится ясная погода.

Метеорологи отмечают, что в субботу ночью ожидается -2... -7 градусов, днем – от -3 до +2 градусов. В воскресенье погода существенно не поменяется: ночью – от -1 до -6, днем – от -2 до +3.

Тем временем январь 2020 года оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. До этого наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.

