Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:06 (обновлено 11.02.2020 10:30)

Главная / Новости /

Москвичей призвали к осторожности на дороге из-за снегопада

Москвичей призвали не спешить из-за непогоды
общество погода

Столичная Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными на дороге, а пешеходам исключить спешку из-за снега и возможной гололедицы.

В ГИБДД отметили, что в Москве пошел снег и усилился ветер. В ведомстве обещают принять все необходимые меры по оказанию помощи дорожно-эксплуатационным службам, а также проконтролировать состояние дорожного покрытия.


В связи с непогодой в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столичным водителям рекомендовали отказаться от личного транспорта в вечерний час пик.

По словам специалистов, дорожная ситуация во вторник будет осложнена еще и тем, что на улицы Москвы выйдет снегоуборочная техника.

По прогнозам, во время оттепели, которая продержится в столице всю рабочую неделю, климатическая норма будет превышена на восемь-десять градусов.

Похолодание придет в выходные дни. Установится ясная погода. Ночные температуры будут отрицательными, дневные – около 0 градусов.

Из-за гололедицы в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Он действует до 3:00 среды, 12 февраля.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика