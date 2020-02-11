Москвичей призвали к осторожности на дороге из-за снегопада

Столичная Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными на дороге, а пешеходам исключить спешку из-за снега и возможной гололедицы.

В ГИБДД отметили, что в Москве пошел снег и усилился ветер. В ведомстве обещают принять все необходимые меры по оказанию помощи дорожно-эксплуатационным службам, а также проконтролировать состояние дорожного покрытия.

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта сотрудниками Госавтоинспекцией будут предприняты все необходимые меры по оказанию помощи дорожно-эксплуатационным службам и контролю за состоянием дорожного покрытия. https://t.co/3L3mccopPS — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) February 11, 2020



В связи с непогодой в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столичным водителям рекомендовали отказаться от личного транспорта в вечерний час пик.

По словам специалистов, дорожная ситуация во вторник будет осложнена еще и тем, что на улицы Москвы выйдет снегоуборочная техника.

По прогнозам, во время оттепели, которая продержится в столице всю рабочую неделю, климатическая норма будет превышена на восемь-десять градусов.

Похолодание придет в выходные дни. Установится ясная погода. Ночные температуры будут отрицательными, дневные – около 0 градусов.

Из-за гололедицы в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Он действует до 3:00 среды, 12 февраля.