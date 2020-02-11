Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Весна в европейской части России может наступить через несколько недель, заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

Он обратил внимание, что это предварительные расчеты. Шумаков напомнил, что в плане погоды этот год необычный, сообщает РИА Новости.

Глава Росгидромета добавил, что информация о половодье по регионам страны будет известна ближе к середине марта.

На этой неделе температура в Москве окажется аномально высокой. Днем воздух будет прогреваться до показателей в районе 0 градусов. Со вторника и до воскресенья погода будет оставаться однотипной: пасмурно и небольшие осадки в смешанной фазе.

Из-за гололедицы в столичном регионе продлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 22:00 12 февраля.

Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными на дороге, а пешеходов – исключить спешку. В ГИБДД обещают принять все необходимые меры по оказанию помощи дорожно-эксплуатационным службам, а также проконтролировать состояние дорожного покрытия.

Атмосферное давление тем временем приблизилось к рекорду. По состоянию на 12:00 оно составило 730,1 миллиметра ртутного столба. Самое низкое давление 11 февраля наблюдалось в последний раз в 1979 году, тогда оно достигло 728 миллиметров ртутного столба.