Еноты в Московском зоопарке уснули на два месяца позже из-за теплой зимы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Еноты в Московском зоопарке погрузились в зимний сон на два месяца позже обычного срока из-за теплой погоды и отсутствия снега, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.
"Уснуть енотам-полоскунам удалось только в начале февраля, когда в столицу пришли морозы. Ближайший месяц зверьки проведут в состоянии сна в своих теплых домиках, а с наступление весны их ждет переезд в новый вольер", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что обычно еноты-полоскуны засыпают в начале декабря, когда устанавливается стабильно холодная погода и выпадает достаточно снега.
"Еноты хорошо приспособлены к морозам: плотный подшерсток не дает им замерзнуть даже в самые суровые зимы. Тем не менее, это время года маленькие хищники предпочитают проспать, поскольку зимой найти достаточное количество корма весьма проблематично", – уточнили в зоосаде.
Специалисты отмечают, что теплая погода ввела зверьков в заблуждение, и они решили не засыпать.
1 ноября Московский зоопарк перешел на зимний режим работы. Теперь зоосад работает на час меньше – с 9:00 до 17:00. Кассы открыты с 9:00 до 16:00. Такой график для посещений зоосада продлится до 28 февраля 2020 года.
Переход на зимний режим работы связан с сокращением светового дня, а также тем, что некоторые животные уходят в спячку. Зимой будут доступны теплые павильоны, а в вольерах с выходом на улицу останутся те виды животных, которым не страшен холод.
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