В Москве зафиксирован пятый подряд температурный рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В субботу, 22 февраля, воздух на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ прогревался до +6,7 градуса, сообщает метеобюро Москвы.

Таким образом побит температурный рекорд дня, установленный 22 февраля 1990 года. Тогда в Москве было зафиксировано +6,6 градуса.

Рекордные значения фиксируются в Москве пятый день подряд. До этого рекорды обновлялись 18 февраля (+6 градусов), 19 февраля (+4,7), 20 февраля (+7,7) и 21 февраля (+7,8).

Всего за нынешнюю зиму в Москве установлено уже десять температурных рекордов.

Ранее в МЧС рекомендовали москвичам парковать автомобили вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции в связи с усилением ветра в городе. Порывы ветра могут достигать 14–19 метров в секунду.