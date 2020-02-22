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Общество

22 февраля, 18:31

Москвичей предупредили о порывистом ветре

общество погода

Фото: depositphotos/VBaleha

В МЧС рекомендовали москвичам парковать автомобили вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции в связи с усилением ветра в городе.

"В период с 18:30 22 февраля до 10:00 23 февраля местами в Москве ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 14–19 метров в секунду", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим жителей столицы попросили не укрываться под деревьями и ненадежными рекламными щитами. Водителей призвали к осторожности.

В воскресенье ночью температура будет колебаться от -1 до +1 градуса, днем ожидается от +1 до +3 градусов тепла. В понедельник местами пройдут небольшие осадки. Днем – до +3 градусов.

Со вторника в городе похолодает. Ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – -3... +2.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что в первый месяц весны ожидается температура около и выше нормы, однако не исключил заморозков и выпадения снега.

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